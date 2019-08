Mujer embarazada intenta suicidarse en General Terán

Monterrey, México.

Una mujer que presuntamente está bajo tratamiento psiquiátrico intentó atentar contra su vida, luego de que amenazó con lanzarse del balcón de la Presidencia de General Terán, pero fue salvada por un funcionario.



La víctima fue identificada como Maritza Torres, quien aparentemente está embarazada.



El hecho se dio a conocer a través de un video captado por un testigo, donde se aprecia a una mujer sentada sobre en el borde de un balcón.



En la grabación se escucha que personal administrativo y peatones le piden que no se lance.



Ante las peticiones, Torres responde que no, pero repentinamente por la espalda aparece un hombre que la toma de los hombros y con ayuda de otros la retira del balcón.



Una fuente explicó que la persona que evitó que la mujer atentara contra su vida es el director del Instituto de la Juventud, identificado como Arturo Arjona.



Algunas personas que presenciaron el incidente coincidieron en señalar que la mujer toma pastillas para combatir la depresión.



Además, señalaron que no es la primera vez que intenta lanzarse de la parta alta de la Presidencia.



Ante esa situación, personal de vigilancia la siguió a distancia ante el temor de que intentara quitarse la vida.



Pero Torres logró llegar a la segundo nivel, momento en el que se activó la alerta, sin que la mujer lograra lanzarse.



Trascendió que la víctima fue atendida por socorristas municipales, pero no se detalló si fue internada en una clínica o entregada a su familia.

