Muguruza es finalista

Desde el primer parcial se impuso y atacó. Badosa gritaba de desesperación, no podía contrarrestar a Muguruza y los errores aparecían. Los saquen de Garbiñe la descontrolaban al igual que los derechazos desde la mitad de la pista en el Estadio AKRON de Tenis.

Muguruza ha ido de menos a más en el torneo, de perder su primer partido a estar hoy está por primera vez en la Final de las AKRON WTA Finals. Su mejor resultado en este torneo fueron las Semifinales de 2015.

"Cuando juego aquí es mágico. Hemos entrenado juntas, pero es la primera vez que nos enfrentamos en un partido, fue muy rápido. Estoy muy feliz, perdí mi primer partido y ahora puedo pelear por conseguir el trofeo".

"Estoy contenta que pese a los nervios he podido jugar bien. Siempre que estoy aquí me adoptan y me hacen sentir bien en la cancha", enfatizó Muguruza en la pista.

Muguruza, quinta del mundo, ya sabe lo que es ganar en México, tiene dos títulos y ahora espera rival que saldrá en el juego nocturno entre la griega Maria Sakkari y la de Estonia Anett Kontaveit.