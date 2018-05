Mueve sus influencias; lo liberan bajo palabra. Cuestionan trato preferencial a detenido

Edinburg, Tx.- Tratamiento preferencial para un partidario de la facción de mayoría política en el cabildo de Edinburg, el cual fue liberado, bajo promesa de presentarse en corte, luego de ser detenido por conducir en estado de ebriedad, gracias a una llamada del alcalde suplente, David Torres.

Se trata de Miguel Ángel Garza, de 47 años de edad, quien fue arrestado poco después de las 2:00 horas del jueves, según declaró el Jefe Asistente del departamento de Policía de Edinburg, Orlando García.

-

INTERVENCIÓN

Por su parte el jefe de la Policía de Edinburg, David White, dijo que Torres intervino poco después de que arrestaran a Garza para preguntar si habría la posibilidad de que lo soltaran bajo palabra.

"Esto no es raro, lo hacemos a veces. Este no es un incidente aislado donde dejamos que alguien regrese después para enfrentar cargos", dijo White, quien aclaró que los cargos de Garza no se retiraron, que enfrentaría a un juez para escuchar las acusaciones en su contra e imponerle una fianza.

-

NO ES LA PRIMERA VEZ

Según consta en registros públicos, ésta no es la primera vez que Garza es arrestado por conducir intoxicado, ya había sido detenido tres veces por el mismo cargo entre 1988 y 1991, además, en 2009 la Policía de Edinburg lo arrestó por el delito de robo.

"La clave es que nadie le está acusando", dijo el jefe de la Policía, quien justificó la liberación del sujeto explicando que es algo que hacen de vez en cuando, dependiendo de la naturaleza del delito y no de la militancia política o simpatía con el cabildo municipal.

