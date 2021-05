Muestran viaje frenético

Cuando Renato (Luis Gerardo Méndez) viaja a Chicago para despedirse de su moribundo padre, Evaristo (José Zúñiga), conoce a un extravagante e insoportable joven llamado Asher (Connor del Río), quien resultará ser ¡su hermanastro!

En Medios Hermanos, el filme que se estrena en salas el próximo jueves, los enredos y los acertijos son sembrados por Evaristo, quien antes de pasar a mejor vida orilla a sus hijos a que se conozcan y emprendan un frenético viaje para descubrir su identidad y las razones por las cuales se vio obligado a abandonar a Renato en México.

"Para mí fue una gran experiencia. Toda una aventura ver la convivencia y en el set, incluso diría que fue muy inspirador. Yo soy mitad cubano y mi herencia me hizo sentir muy apegado. Me encantó que todos hablaran en español y que todos estén tan comprometidos con este filme que es muy divertido y profundo", contó Del Río en entrevista.

"Creo que la película sí está hecha para reír, pero también busca abrir esas conversaciones de las cosas no dichas entre padre e hijos, particularmente en un momento como ahora, donde la gente se muere, se va y no hay más. Se van sin que les hagas las preguntas realmente importantes porque perdemos el tiempo hablando del pavo, del clima, de las elecciones", añadió Méndez en la conversación.

Juntos en videoconferencia, los dos actores recuerdan cómo se entretenían, uno con su español ya muy conocido y tratando de enseñar al otro algunas palabras. Al final, se sintieron identificados por diversas razones.

Asher y Renato reciben varios sobres con acertijos que les dejó su padre. El primero lo toma de forma más liviana y el segundo enfurece.

Viajó desde México para descubrir por qué su padre lo abandonó de niño, y hasta resulta que nueva familia tiene y le cuesta entender el embrollo. Y si esto le sucede a Renato en la ficción, a Luis Gerardo le pasó en la vida real cuando descubrió a su media hermana.

"Fue increíblemente personal, yo tengo una media hermana mayor que yo, de la que me enteré hace 7 años; mi padre me lo confesó después de tomarnos unos mezcales juntos.

"Y empezando a desarrollar el guión, cerca del rodaje, tuve la necesidad de contactarla porque antes no me había interesado, estaba muy ocupado. Mi cosmovisión era como de, esta mujer existió antes de que yo naciera, entonces no es mi problema", relata el actor de Club de Cuervos y Nosotros los Nobles. Tanto Asher como los interlocutores ponen atención en la historia de la que el mexicano, quien es productor del filme, había hablado poco.

"La contacté, hicimos un Zoom. Y fue muy bonito, porque, como en la película, entendí su punto de vista, su perspectiva de la vida, y después entendí mejor su historia. Entendí mejor a mi padre, ahora me entiendo mucho mejor yo. Me hizo un ser humano más saludable, sin tener tantas telarañas en la cabeza", compartió sobre su hermana, Adriana.

Dirigida por Luke Greenfield y escrita por Eduardo Cisneros y Ali LeRoi, la comedia simboliza para los protagonistas también una forma de hablar de prejuicios entre habitantes de México y Estados Unidos, de la convivencia fraternal y de los valores familiares.

"Te das cuenta del sentimiento por hermanos, y piensas en las diferencias y similitudes, y dices ´no importa lo que digan, tenemos el mismo ADN´ y eso me parece invaluable.

"Son Estados Unidos y México, aunque hablemos lenguajes distintos, y tengamos distinta comida, música, hay algo que nos une, y podemos disfrutarnos y complementarnos. Con el mismo lenguaje", señaló Del Río.

Asher y Renato emprenden viaje con el propósito de llegar hasta el final, pero se les atraviesan tantos contratiempos, que uno de ellos renuncia a la aventura.