Muestran tigrillos nacidos en zoológico de Nuevo León

Monterrey, México.

Sus papás son "Güero", de 4 años, y "Vainilla", de 3 años.



Roberto Chavarría, director de Parques y Vida Silvestre, permitió el ingreso a la jaula de los tigrillos para conocerlos.



"Se los retiramos a la mamá y los seguimos criando con leche, con biberón a mano, esto con la finalidad de que no se conviertan en tigres totalmente salvajes, para que tengan el contacto con el ser humano", comentó Chavarría.



Explicó que no habrá un concurso para que la gente elija sus nombres, como se hizo en 2017 con un tigre de Bengala al que bautizaron como "Gignac".



Chavarría dijo que esperarán a que los tigrillos crezcan un poco más y los intercambiarán con animales de la misma especie de otros zoológicos para evitar que se cruce la misma sangre.



"Se procede a hacer algún intercambio con ellos en algún otro zoológico del País, o del extranjero, según se requiera", refirió, "esto con la intención de cambiar sangre.



"Entre los zoológicos se acostumbra cambiar algunos excedentes de animales (...) y que no se estén cruzando el papá con la hija y viceversa".



Actualmente en el Parque La Pastora hay ocho leones y seis tigres, además de los tres tigrillos bebés.