Muestran su talento artístico

El viernes 26 de enero más de 60 alumnos de canto de Voice Studio ofrecieron su primer recital en esta academia que nace de la iniciativa del contratenor reynosense Daniel Vargas Escareño, además se presentaron 8 guitarristas de Guitar Studio Reynosa mostrando sus avances musicales.

Este recital fue para celebrar a la música, a través de la óptica de dos grandes instrumentos: La guitarra clásica y la voz humana; además de incentivar el talento local de nuestra ciudad; jóvenes que a lo largo de un período de tiempo se han preparado para expresar su más grande amor hacia este noble arte.

INVITADOS

Entre las personalidades presentes estuvieron el Director del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional Mario Alberto Rodríguez Pérez, Adriana Jiménez Cárdenas Directora del PCR, José Luis Hernández Garza Director del IRCA, Angelina Estrada de Hernández , Directora de Programas del Club de Cultura Musical de Reynosa, A.C., Norma Valenzuela Cazares, Directora de la Fundación Mtro. Elías Valenzuela Adame,Ma. Aurora Ramírez de Durán del Patronato de C.C.R., Eucario Durán Rivas, Promotor Cultural, Ma. Teresa Cantú González Directora del Instituto Piaget y Alberto Lara Bazaldúa Secretario General del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de la República Mexicana.

UN ARTE

El Arte de cantar, es una forma de expresión en el que cuentas una historia que está conectada con sentimientos que se deben transmitir al público. El canto nos hace liberar todo lo que sentimos y nos hace sentir relajados; es en ese momento cuando nos desconectamos con el mundo y nos dejamos llevar por la música.

El Proyecto del Voice Studio nace de la iniciativa del contratenor reynosense Daniel Vargas con el objetivo de brindar y fomentar a sus estudiantes las bases necesarias de una técnica vocal apropiada para el uso profesional de la voz cantada y hablada.

BIEN AVALADO

Daniel inicia sus estudios musicales con la soprano regiomontana Yvonne Garza en el Foro Procultura de Monterrey, NL. Ha asistido a múltiples Talleres de Ópera a nivel nacional e internacional, como en The Moore’s School of Music en la Universidad de Houston, TX; el Conservatorio de Amsterdam y el Conservatorio de la Haya en Holanda, The Lotte Lehmann Akademie en Berlín, Alemania; y actualmente ha sido seleccionado para representar a México en el Sankt Goar International Music Festival and Academy en Alemania de nueva cuenta. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto (AMMCA) con sede en Monterrey N.L. y colaborador titular de la Sociedad Artística Westend México.

FESTÍN MUSICAL

Los cantantes estuvieron acompañados del pianista Juan de Dios Ocampo Fonseca y la violinista Brenda Campos Aguirre y se contó con la conducción de la licenciada Thamara Puente.

Fue una lluvia de interpretaciones, con distintos géneros musicales que fueron de la opera, a los musicales, lo contemporáneo, en inglés pero todo con un punto en común la perfección, cada uno de los alumnos dio su mejor esfuerzo al plantarse en el escenario con gran seguridad mostrando lo aprendido.

También los alumnos de Guitar Studio Reynosa dieron su recital de guitarra y cabe mencionar que este proyecto no sería posible sin la gran dedicación y el sueño apasionado del Dr. Vidkar Iván Campos Martínez y su esposa Cindy Alvarado de Campos en la creación de este espacio artístico y ahí cuentan con el apoyo del guitarrista regiomontano Mario Quintanilla con una basta experiencia musical.

El cierre

El cierre fue con broche de oro los cantantes hicieron gala de sus voces representando dos ensambles musicales de La Tiendita de los Horrores y los Miserables, finalizando con El Coro del Voice Studio interpretando un poema del escritor uruguayo Mario Bededetti y fue así que concluyeron con gran éxito y una gran ovación el primer recital de esta escuela de canto.