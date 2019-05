Muestra sus piernas sin miedo a las críticas

Ciudad de México.

Eugenia Cauduro no le teme a las críticas y compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño en la que deja al descubierto sus piernas.

"Cuando descubrí que tenía depresión me dolió muchísimo porque se me fue una década de mi vida, son muchos años de no tener una relación, una pareja, de perder el gusto por mi propia vida. Apenas estoy reencontrándome, llevo un proceso de dos años y ¿sabes qué?, también esto me permitió entender la historia tan fuerte que puede haber detrás de una mujer con sobrepeso", dijo.

Ahora, el rostro de Televisa en la campaña "Una estrella más del Canal de las Estrellas" a finales de los años 80, sigue motivada el camino para alcanzar su meta.

En el mensaje de Cauduro se lee: "No son las piernas más hermosas, ni mucho menos las más delgadas pero son mis piernas y las amo. Y me quiero y acepto como soy sin importar a quien le gusten o no, o lo que digan o dejen de decir. Yo me siento orgullosa del esfuerzo que he hecho para que hoy sean cuatro tallas menos! Ah, ¡porque estaban casi el doble de gruesas! Así que se las presento sin filtro, ni nada para agradecer a todos los que con su apoyo y cariño me han ayudado a seguir adelante para alcanzar mi meta y a quienes gustan de criticar lo hagan como saben hacerlo. ¡Todo me motiva! Por cierto que mis pies tampoco son los más agraciados, pero también los amo. ¡Ni se imaginan por dónde han caminado! Me han llevado a descubrir lugares maravillosos y han alcanzado la cima de muchos lugares increíbles. Un beso a todos continuará..."