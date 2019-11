Muestra su verdad

Café Tacvba sabe a la cultura popular mexicana, huele a rock de Ciudad Satélite y se tuesta al sonido de "Las Flores" y "El Baile y el Salón".

Pero si la banda se ha mantenido vigente durante 30 años es por las individualidades y talentos, por supuesto, de sus integrantes, Rubén Albarrán, Emmanuel del Real y los hermanos Enrique y Joselo Rangel, sostiene la cantante chilena Francisca Valenzuela, quien condujo el especial Bios. Vidas que Marcaron la Tuya.

VIGENTES

"Entender cada una de sus individualidades y ver cómo se juntan para crear esa entidad que es la banda, eso fue algo muy lindo, emocionante de ver, y me hizo admirarlos aún más.

"Se necesita una madurez, una entrega emocional y psicológica súper fuerte, que no tiene por qué suceder. Muchas bandas no prosperan 30 años ni son grandes porque no tienen esa capacidad", dijo Valenzuela, en entrevista telefónica.

La intérprete es la encargada de presentar este episodio sobre los tacvbos, parte de la segunda temporada de la serie que muestra la vida y obra de íconos populares de Latinoamérica. Se estrenó por National Geographic ayer a las 21:00 horas e incluyeron material nunca antes visto, testimonios, momentos pocas veces vistos y grabaciones inéditas.

NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS

"También es una banda que ha tenido altibajos y dificultades. Hay mucho que disfrutar, aprender y conocer", agregó.

Su empatía como músico, aseguró la chilena, le permitió hacer preguntas y resolver inquietudes no sólo en lo artístico y musical, sino en lo emocional, estratégico y psicológico.

"Tanto con el grupo completo como individualmente surgían conversaciones donde les preguntaba cómo era el proceso de grabación, cómo tomaban decisiones con los arreglos, cómo navegaban con la relación con el sello, con un productor, qué programa usaban... desde el tecnicismo hasta la cosa más general.

ADMIRACIÓN

"El poder, realmente, identificarme en algunos de los procesos que ellos viven y aspirar a tener una carrera y trayectoria como ellos, estar con esa apertura para aprender y hacer preguntas, fue una oportunidad personal y profesionalmente increíble".

Admitió que la admiración que siente por Café Tacvba jugó un papel básico en el trabajo que hizo como presentadora, sin afectar el plan de manera evidente.

"Naturalmente, se fue dando en una conversación muy orgánica, cómoda, y no le tengo miedo a hacer preguntas, a equivocarme ni a decir ´siento esto, ¿cómo lo ves tú?´.

GRABAN CON HARAGÁN

Para celebrar 30 años de trayectoria de El Haragán y Compañía, referente del rock urbano, grabó una nueva versión de su éxito "Muñequita Sintética" con Rubén Albarrán, voz de Café Tacvba.

El tema con Albarrán fue lanzado mediante las redes sociales del grupo de Nezahualcóyotl, Estado de México.