Muestra su apoyo a interrumpir embarazo

Ciudad de México.- La cantante y actriz Paulina Goto expresó su apoyo a los movimientos feministas que buscan que todas las mujeres decidan a cerca de su cuerpo, por lo cual utilizó un pañuelo verde durante la presentación de su nueva telenovela, en la que además interpreta el tema principal.

"Por eso lo traigo, porque yo creo que todas las mujeres tenemos todo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. "Hay una frase que de hecho viene en la canción, dice: ´queremos decidir contra otros cuerpos´, y yo creo que una mujer tiene todo el derecho a decidir que quiere hacer con su cuerpo", dijo en entrevista con Notimex.

La intérprete destacó la importancia de que las mujeres se apoyen entre ellas, es por eso que decidió utilizar el pañuelo verde, símbolo de este movimiento, durante la presentación en vivo de su sencillo Rompe, primer tema con el que incursiona en la música urbana, y que es el principal de la telenovela Vencer el miedo.

"Este tema fue muy influenciado por la historia, por el barrio en el que se desarrolla, por eso quisimos meterle este toque urbano, y además he estado escribiendo este disco, que sale este año, y para mí ha sido explorar diferentes sonidos, varios productores, me encantó, me divertí muchísimo y por qué no, quizás haya otra rola por ahí con esta onda, pero mi disco va a ir por ahí", finalizó.

En Vencer el miedo, que se estrena en televisión abierta la próxima semana, Goto da vida a "Marcela Durán Bracho", la oveja negra de la familia, quien busca demostrarles a todos quién es en realidad, aunque sus malas decisiones tienen consecuencias que la alejan de sus seres queridos y que la involucran en el narcomenudeo.