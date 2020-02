Muestra su amor en Instagram

Joy Huerta, integrante de Jesse & Joy, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con su esposa, acompañada de un contundente mensaje de amor.

La cantante confesó que su esposa es la luz de sus ojos, su fuerza y su debilidad; Joy expresó que si no muestra a su familia (esposa e hija) es para protegerlas de este mundo frívolo y vacío.

Expresó que su publicación era para visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto.

"Esta mujer @dianaatrim es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás.

"Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil. Pero por gente como yo que a diferencia de mí no tienen una plataforma cómo esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto. No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo...que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor".

Joy Huerta ha llenado de ternura a sus fans con sus posteos de fotos y videos junto a su pequeña hija Noah.