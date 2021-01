Muestra Pumas a sus refuerzos

Ciudad de México

La presentación estuvo a cargo de Luis de Buen, director deportivo del conjunto de mujeres, así como de la directora técnica, Ileana Dávila.

Lucía Rodríguez, Dinora Garza, Marlyn y Ana Campa, y Marylin Díaz serán las jugadoras que vengan a darle una nueva cara a las universitarias.

"Contenta, agradecida con el club por la oportunidad de traerlas, vienen a hacer que el equipo sea mucho mejor. Se trataba de refrescar esta parte en la ofensiva, ahora con estos refuerzos vamos a buscar un equipo con la misma garra y entrega, vamos a buscar dar un paso más allá en la Liguilla, y con las jugadoras que llegaron lo vamos a lograr", dijo Dávila en conferencia de prensa.

"Afinar esos detalles en los que fallamos, llegar y mejorar, este torneo verán a un Pumas en su mejor versión".

La entrenadora mencionó que la presión no incrementa porque la ha tenido desde el primer día en que tomó el mando del equipo.

"No me presiono, disfruto mucho lo que hago, así se lo transmito a mi equipo. Hay críticas, pero no saben lo que se esfuerzan, todo lo que pasa detrás, trabajaré bajo esta presión, pero disfrutándolo", abundó.