Muestra NASA fotografía de anillos helados de Saturno

México.- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), reveló imágenes tomadas por la nave espacial Cassini, de los anillos de Saturno, hechos por partículas heladas, los cuales forman un velo translúcido.



Las fotografías fueron capturadas cuando Cassini se encontraba a una distancia de 1.2 millones de kilómetros de Pan, La pequeña luna de Saturno.

De acuerdo con la agencia espacial estadunidense, Pan, tiene cerca de 28 kilómetros de ancho, orbita adentro de la brecha de Encke en el anillo A del “gigante gaseoso”.

La imagen tomada el 12 de febrero de 2016, con la cámara de ángulo estrecho de la nave espacial Cassini, también muestra el arco de Saturno, sus cimas de nubes veteadas de sombras proyectadas por los anillos.

Esta instantánea se une a las más recientes imágenes difundidas por la NASA donde muestra al planeta “anillado”, sus satélites y entorno.

La NASA terminó la misión Cassini el pasado el 15 de septiembre de 2017, luego de orbitar por 13 años a Saturno, sus anillos y lunas.

