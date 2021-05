"Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones".

Noticia Relacionada Muestra fuerza ante las críticas

Con el paso del tiempo, los señalamientos, así como los malos comentarios, han formado en Baeva un caparazón con el que evita que estos la dañen.

"No soy ni la primera ni la última persona en recibir ´hate´. Como personas públicas siempre estamos expuestos a que alguien nos comente, nos juzgue, critique, insulte, sea grosero... A mí me enseñaron a tener educación.

"Siempre habrá alguien que te critique y no podemos poner en pausa nuestra vida, claro que me han llegado, me han lastimado, me han dolido, pero en estos momentos, ya sabemos cómo son las cosas y si alguien tiene poco valor en hacer esa pregunta en redes sociales sin siquiera poner su cara, no tengo ningún problema en contestar, no hay que dar mayor importancia, al contrario, mejor darle importancia a las preguntas que aportan", afirmó Baeva en entrevista.

Por otro lado, la también modelo pidió más unión entre las mujeres, y llamó a evitar el resentimiento y odio entre el género para así lograr un verdadero cambio.

"La situación en el mundo está sumamente complicada para que todavía estemos lanzándonos ´hate´, que es momento de agarrarnos de la mano.

"Tengo amigas, mujeres que conozco, con quienes convivo, es tan bonito ver ese apoyo real, ese es el mundo al que vamos, esa es la transformación que queremos lograr con empoderamiento femenino en estos momentos", compartió.

Ese poder al que aspira algún día llegar es el mismo que comparte con su personaje Jimena Ortiz, quien se transformará en la segunda entrega de El Dragón, misma que se estrenará el 4 de mayo, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

"Jimena es una mujer muy inteligente, que ha salido adelante gracias a su esfuerzo, el lugar al que ella llegó en el momento de encontrarse con Miguel (Sebastián Rulli), ella lo logró por sus propios estudios, esfuerzos, eso admiro mucho de ella que es muy independiente, toda su vida la ha construido gracias a su convicción.

"Su mensaje es promover la seguridad, la confianza en uno misma, una cualidad en la que no sólo las mujeres sino también los hombres deberíamos de aprender", dijo. Este año también estrenará la cinta Valentino, con la que marca su debut en cine.