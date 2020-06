Muertos sin identidad irán a fosa individual

Familiares de personas que lleguen a fallecer en Reynosa por Covid-19 y que no sean identificados ni reclamados dispondrán aproximadamente de 24 horas para realizar el trámite acudiendo para ello al Servicio Médico Forense (Semefo).

El proceso a seguir cuando se llegue a presentar un caso de ese tipo, es primeramente notificar del hecho al Ministerio Público, de lo cual se deriva el envío de un oficio al departamento de Panteones del municipio para la asignación de la fosa común individual, dijo José María Almaguer Ponce.

El jefe de la referida oficina, señaló que de momento no hay ninguno de ellos pero se estará al pendiente para tomar las medidas necesarias y que los parientes puedan acudir al lugar que se les indique para el reconocimiento del cuerpo.

Dijo que los no identificados no pueden permanecer más que sólo el tiempo señalado en el Semefo y no se les podrá incinerar hasta en tanto no lleguen a ser reconocidos.

De las personas que sí son identificadas y que fallecen por el coronavirus, el tratamiento que se les da es diferente pues son objeto de cremación, puntualizó Almaguer Ponce.