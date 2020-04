Muertes por coronavirus en España superan las 20.000 tras una semana de estancamiento

A estas alturas de la epidemia de covid-19, después de más de un mes de confinamiento, el estancamiento parece una mala noticia. Y los datos llevan una semana sin ofrecer signos de mejora, aunque hay que tener en cuenta que estos días el Gobierno está haciendo un ajuste para homogeneizarlos que puede ofrecer una visión distorsionada. Pero los de este sábado muestran 565 nuevas muertes, algo menos que la jornada anterior, pero en una tónica de estabilidad que dura desde el 11 de abril. Desde que comenzó la crisis sanitaria han fallecido oficialmente en España 20.043 personas por coronavirus.

Los positivos desde el inicio de la crisis sanitaria suman 192.920, es decir, 4.499 más que el viernes. Supone un crecimiento menor que día previo (5.252), pero siguen por encima de guarismos que se habían alcanzado en Semana Santa, probablemente influidos por el retraso en las tareas burocráticas de los días festivos.

Los casos nuevos son una cifra que conviene tomar con especial cautela, ya que la ampliación de pruebas está haciendo aflorar contagios que antes probablemente pasaban desapercibidos. Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha advertido de que en las últimas tres semanas los test más fiables, los PCR, se han duplicado: de los alrededor de 200.000 que se realizaron la que comenzó el 23 de marzo, hasta los más de 400.000 de esta. Además, hay que sumar las pruebas serológicas, que el ministerio añade en una columna aparte de su informe y que cuentan personas que no tienen la enfermedad de forma activa, que probablemente la pasaron hace semanas o meses, ya que lo que estos detectan es la presencia de anticuerpos en la sangre, no del virus en sí. Al menos 1.194 de los nuevos casos detectados en las últimas 24 horas se han descubierto con este tipo de pruebas, pero no están contados en esos 4.499 nuevos del sábado para no distorsionar la curva atribuyendo infecciones pasadas al presente.