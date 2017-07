Muerte de ilegales en camión

San Antonio, Texas.- Expertos dicen que la temperatura adentro del acoplado donde murieron nueve migrantes se hubiese tornado insoportable en poco tiempo para las decenas de personas que fueron rescatadas.

Las autoridades informaron que encontraron más de tres docenas de personas, incluidas nueve que estaban muertas, adentro del acoplado después de que un empleado de la tienda Walmart de San Antonio en cuya playa de estacionamiento pasó la noche el camión llamó a la policía. Ocho de los migrantes estaban muertos y un noveno falleció más tarde en un hospital. El jefe del departamento de bomberos de San Antonio Charles Hood dijo el sábado que en el tráiler no había un sistema de aire acondicionado que funcionase y que las víctimas “estaban muy calientes cuando las tocabas”.

Thomas Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró a la Associated Press que, a juzgar por las primeras declaraciones de los sobrevivientes, en algún momento llegó a haber más de 100 personas en el vehículo, incluidas algunas que fueron recogidas por otros transportes o que se escaparon.

Este y otros episodios de tráfico humano, incluido uno del 2003 en Victoria, Texas, en el que fallecieron 19 inmigrantes, reflejan los peligros que representa el fuerte calor para los migrantes que intentan llegar al interior del país después de cruzar la frontera ilegalmente.

LOS ACOPLADOS

El sábado hubo 38 grados centígrados (101 Fahrenheit) en San Antonio. Adentro del camión las temperaturas pudieron haber llegado a los 49 C (120 F) en apenas diez minutos, según Jan Null, profesor de meteorología de la Universidad Estatal de San José. En 20 minutos, las temperaturas llegan a los 54 C (130 F).

El hecho de que el tráiler de San Antonio no tenía ventanas puede haber hecho que la temperatura no subiese tanto ya que no llegaba el solo directamente al interior, pero el calor y la humead de los cuerpos seguramente aumentaron el calor y la humedad del ambiente.

Estar expuesto a ese tipo de temperaturas por mucho tiempo es peligroso, indicó Eric Ernest, profesor adjunto de medicina para emergencias del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha.

“El cuerpo humano no está preparado para sobrellevar esas temperaturas”, señaló.

EL PELIGRO DEL CALOR

Cuando una persona se insola y la temperatura de su cuerpo supera los 40 grados C (104 F), deja de sudar, que es la forma que tiene el cuerpo de refrescarse, mediante la evaporación del sudor.

A esta altura la piel de una persona se siente caliente y se pone roja. Una persona que sufre de insolación puede parecer confundida, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

Con 42 grados C (107 F), las células empiezan a morir y los órganos comienzan a fallar. Cuando eso sucede, la salud de una persona se deteriora rápidamente.





“El cuerpo pierde la capacidad de combatir el calor”, dice Ernest.

Niveles altos de humedad empeoran las cosas porque la transpiración no se evapora tan rápidamente.

Una de las mejores formas de combatir los problemas asociados con el calor es beber muchos líquidos. Las autoridades dijeron que los ocupantes del camión no tenían líquidos.

“Con temperaturas de 100 grados (F, 38 C), casi no tienes tiempo de beber la cantidad de agua que necesitas”, expresó Null.

EL PEOR ESCENARIO

Los niños, los ancianos y las personas enfermas son las más susceptibles a sufrir trastornos por el calor, porque sus cuerpos no se enfrían tanto como los de los adultos saludables.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que un promedio de 618 personas mueren anualmente en Estados Unidos por problemas relacionados con el calor. Casi un 6% (37) son niños que mueren en vehículos, de acuerdo con Null.

Tragedia de ilegales. Hallan 9 muertos amontonados en tráiler from Editora Demar on Vimeo.