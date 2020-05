Muerte de Pilar Pellicer toma por sorpresa a la comunidad artística

De acuerdo a algunos amigos cercanos de Pilar Pellicer, la actriz falleció este sábado los 82 años por complicaciones derivadas de Covid-19, una noticia que ha impactado a muchas personalidades del espectáculo, como a la actriz Rebecca Jones quién comentó que hace una semana estaba bien.

Rebecca Jones indicó que es muy amiga Ariane Pellicer, hija de Pilar, por lo que la noticia le impactó mucho, especialmente porque no tenía mucho que había platicado por teléfono con su amiga y le dijo que todo estaba bien.

"No sabía nada, no puedo creerlo, ¡Pero si estaba bien!, la semana pasada yo hable con ella, le dije: '¿cómo está tu mamá?' y me contestó que estaba con una chica que se suponía no salía y Ariane le llevaba las cosas a la puerta de comida y eso, pero no sabía. Yo con Pilar no tuve la suerte de trabajar, con Ariane sí, somos amigas desde hace 40 años y la quiero muchísimo, Pilar, una mujer tan guapa, no puedo creerlo", compartió su sentir a EL UNIVERSAL.

La actriz Patricia Reyes Spíndola también comentó a EL UNIVERSAL que ella es muy cercana a la familia y fue la razón por la que se enteró de su muerte.

"Yo lo único que sé es que murió de un derrame cerebral, pero parece que si fue por Covid", informó.

Recordó que ellas compartieron los escenarios en el teatro, "Hice 'Pedro Páramo' hace muchos años en la Compañía Nacional de Teatro, también trabajé con ella en 'Mujeres asesinas', realmente lo siento mucho", expresó.

A Patricia Reyes Spíndola le gustaría proponer, que cuando se termine toda la contingencia sanitaria que se está viviendo en el país a causa del coronavirus, se pudiera hacer un gran homenaje a todos los cantantes y actores que han muerto durante esta cuarentena.

"Que se haga algo a todos los compañeros que se han ido en estos momentos, en donde no se han podido despedir bien, que se unan, que hagan una iniciativa, para que cuando esto pase se les haga un homenaje como se lo merecen, nosotros en la casa les rezamos un padre nuestro, les prendemos una veladora, pero pues nos hubiera encantado a todos ir a despedir a Yoshio, en este caso a Pilar...", comentó.

La actriz Silvia Mariscal también lamentó mucho la muerte de Pellicer, quien comenzó su carrera durante la Época de Oro del cine mexicano y llegó a contar con 43 largometrajes, entre ellos, "Santa", "Pedro Páramo", "Las Poquianchis", "Cadena perpetua", "Tres Mujeres en la Hoguera", entre otros.

"Me da mucha pena, la muerte apena más a los que quedamos que a los que se van la verdad, ya no la veremos más, fue una compañera excepcional, una mujer hermosa, no tengo más que buenos recuerdos de ella. Lo que pasa que los que quedamos vivos realmente sufrimos mucho sus ausencias, pero yo le deseo a Pilar mucha luz en su camino, era una amiga desde donde yo la vi, muy hermosa, una mujer que dedicó su vida a la actuación y que tuvo un camino excelente en ella y bueno tenía su luz y la sigue teniendo", pronunció.

También el actor Otto Sirgo comentó que no tenía mucho en enterarse y mencionó que siempre la recordará con mucho cariño.

"Yo la recuerdo como una gran actriz, gran mujer, muy bella y que deja una huella en el cine nacional. No tuve una gran amistad con ella pero sí la recuerdo con muchísimo cariño. No trabajamos juntos, pero todas las pérdidas del talento son invaluables y esta es una de ellas, es una de las gentes características del cine nacional y obviamente es una pérdida muy grande como todas", exclamó.

Por su parte la actriz Raquel Pankowski, explicó que no tuvo la oportunidad de trabajar con Pilar, pero si con su hija Ariane, es por eso que la conoció y la recuerda como una mujer bellísima.

"Es una gran pérdida, cada artista que se nos adelanta es una pérdida. Pilar una mujer bellísima que hizo muy buenas películas y era una maravillosa persona. Era bellísima, muy sensual", dijo.