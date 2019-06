Muerte anunciada

Ciudad de México

"Quiero decirle una mala noticia, ¡ya nos vamos!", con esas palabras se despidió el conductor Paco Stanley al final de la emisión de su programa "Una tras otra" el 7 de junio de 1999.

El mensaje no tenía nada de particular. Era lunes apenas y al tratarse de un show semanal al siguiente día estaría de vuelta en las pantallas mexicanas. Pero eso no pasó.

Esas se convertirían en las últimas palabras que el conductor pronunciaría en "Una tras otra" pues una hora después, alrededor del mediodía, sería asesinado al recibir 24 detonaciones de arma. De acuerdo con los noticieros Stanley murió a las 12:08 horas.

Horas antes, a las 8:30, daba inicio el programa con un Stanley bromista.

SIEMPRE BROMISTA

"Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8:00 de la mañana, efectivamente estamos en todo", dijo el conductor ante los comentarios del público que le hacían notar que esa no era la fecha.

El conductor con sus bromas recurrentes a sus compañeros de pantalla como Mario Bezares por momentos se mostraba negativo: "Los lunes por ejemplo es una lucha tratar de divertirlos a ustedes", bromeaba.

"Yo creo que ahorita todos necesitamos un levantón de ánimo, ¿no cree usted?", comentaba".

Incluso Bezares -quien en esa emisión se presentó con una férula en el pie por una lesión- recibió los comentarios de Stanley: "No sé cómo le haces con el pie roto para estar de buen humor".

Al finalizar el programa del que era titular el conductor, junto con su compañero Mario Bezares, estuvo como invitado de "Con sello de mujer" para después salir rumbo al restaurante "El charco de las ranas", en cuyo lugar fue asesinado.

DAN LA NOTICIA A MEDIO DÍA

De acuerdo con la nota publicada el martes 8 de junio de 1999 fue a las 12:15 horas de 7 de junio cuando la noticia se dio a conocer.

"Una tras otra" llevaba medio año al aire mientras que su show sabatino "Sí hay... y bien" apenas tenía tres emisiones.

En esa última emisión del lunes el conductor habló sobre el crimen en el país: "¡Hay que acabar con las ratas!", comentó para después invitar a los televidentes para acabar con esa plaga.

Las teorías

Tras varias investigaciones sus compañeros en el show, Mario Bezares y Paola Durante, fueron acusados de planear el asesinato y estuvieron encarcelados hasta que la investigación se vino abajo y salieron libres. Al conductor también se le ligó con el narcotráfico, sin embargo, nunca se encontró un culpable.

ADIóS. El último programa de Paco Stanley.