Muere paracaidista mexicano en isla de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá(08 abril 2017).- Un experimentado paracaidista mexicano, José Rubalcaba, murió hoy en un salto de ensayo en la isla panameña de Contadora, donde mañana pretenden establecer un nuevo récord de caída libre en conjunto, informaron los organizadores del "Pepe's Island Boogie Panamá".



El mexicano, con 650 saltos acumulados, falleció al lanzarse desde los 12 mil 500 pies (3 mil 812.5 metros) junto a otros 20 paracaidistas en Isla Contadora, en el Pacífico panameño, y pese a que el paracaídas abrió correctamente a los 3 mil 500 pies (mil 067.5 metros), según sus colegas, tuvo problemas al aterrizar.



De acuerdo con el comunicado difundido por uno de los organizadores de la competición en su cuenta de Twitter, Rafa Zevallos, "varios participantes del salto dan fe de que su paracaídas abrió perfectamente y José se encontraba en total control del mismo".



"Lamentablemente, durante su maniobra de aterrizaje tuvo un percance y terminó con un fuerte impacto al aterrizar y los socorristas nada pudieron hacer por él, porque ya no tenía signos vitales cuando lo auxiliaron", explica.



El Ministerio Público se hizo cargo del levantamiento del cadáver y realiza las respectivas investigaciones, acota, al tiempo que los organizadores expresan su pesar "por esta lamentable pérdida", a los familiares y amigos de Rubalcaba.



Un grupo de 120 paracaidistas procedentes de 17 países intentarán mañana domingo establecer un nuevo récord en salto en caída libre en conjunto, en la cuarta edición del "Pepe's Island Boogie Panamá", informó el viernes a Acan-Efe otro de los organizadores, Toby Shacalo.



Hasta el momento no se ha dicho si se cancelará la actividad.



La prueba se realizará en la isla de Contadora, en el archipiélago de Las Perlas, océano Pacífico panameño, precisó, por su lado, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en un comunicado.



Al torneo que pretende convertirse en un referente del paracaidismo internacional, concurren figuras mundiales como Fernando Gallegos de Perú, que cuenta con más de 400 saltos de formación; Scott Callantirle y Travis Mickle, de Estados Unidos, quienes hacen saltos usando el traje de "Ardilla Voladora".



El certamen se inició el pasado martes con la participación de experimentados deportistas y principiantes, de acuerdo con la ATP, y tendrá su final el próximo domingo, cuando los paracaidistas tratarán de imponer una nueva marca en salto libre.



Shacalo indicó que el año pasado el salto conjunto fue realizado por 16 deportistas.



Para la prueba crucial de este deporte extremo ya se alistan representantes de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Hungría, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Suiza, Venezuela y Panamá, quienes mínimo tienen que haber realizado 300 saltos o contar con una licencia C.