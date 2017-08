Mueren tres mujer víctimas del cáncer

Matamoros, Tam.- En Matamoros han fallecido por lo menos 3 mujeres que se diagnosticaron en etapa avanzada el cáncer cervicouterino mejor conocido como cáncer de “matriz”, por lo que es importante que las mujeres acudan a sus chequeos a tiempo.

Jesús Peña Alemán, jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, señaló que a pesar de que es una enfermedad que se cura si se detecta a tiempo, hoy en día 1 de cada 10 mujeres muere por este tipo de cáncer denominado de matriz.

Preciso que las cifras de este tipo de enfermedades que pueden ser mortales en caso de no detectarse a tiempo hablan de que el 14 por ciento de las muertes en las mujeres son a consecuencia de este tipo de cáncer en particular.

“Por ello, es que la Jurisdicción ha iniciado una serie de actividades en donde lo más importante será la prevención y concientización para que las mujeres acudan de una manera oportuna a sus chequeos cada determinado tiempo”, dijo.

Vive una difícil experiencia con la enfermedad

“Yo salí adelante con el cáncer, hoy ya estoy curada, pero es una experiencia muy difícil”, aseguró la señora María Isabel quien mediante tratamiento en contra del cáncer cervicouterino salió adelante.

María Isabel Rodríguez Espinosa es una persona que hace más de 10 años que le detectaron este mal, mismo que se le fue tratado y logro combatirlo y poder seguir viviendo.

“En un inicio no podía creerlo, me hice un sinnúmero de exámenes hasta que no quedo duda que tenía esta enfermedad, por lo que mi familia me apoyo en todo momento y pude salir adelante”, dijo.

“En un principio lo que uno quería escuchar que estaban equivocados los estudios, pero desgraciadamente nunca me lo dijeron, así que tuve que someterme al tratamiento adecuado”, narró.

Explicó que fue sometida a más de 25 radiaciones, además de una serie de operaciones, pero afortunadamente pude vencerlo.