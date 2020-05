Mueren tres empleados de alcaldía Tlalpan por coronavirus

Ciudad de México.

Al menos tres trabajadores de la alcaldía de Tlalpan han fallecido a causa del Covid-19, mientras que otros dos están hospitalizados en estado grave, denunciaron dirigentes sindicales y compañeros de las víctimas, quienes responsabilizan a la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, y a los directores de Obras y Servicios Urbanos.

Revelaron que los trabajadores fallecidos y hospitalizados estaban -y están-- adscritos a las áreas de Servicios Urbanos y Operación Hidráulica, las cuales a pesar de la declaración de Fase 3 de la pandemia, no dejaron de laborar pese a que ya mostraban síntomas de haber contraído la enfermedad.

El argumento de sus superiores, comentaron los informantes, es que "las áreas son esenciales y no podemos suspender nuestro trabajo", les respondieron cuando les reclamaron por las condiciones físicas en que estaban sus compañeros.

Sin embargo, denunciaron que sus superiores no han seguido las medidas sanitarias correspondientes, "ya que no programaron guardias y los empleados salen a campo sin cubrebocas, guantes y mascarillas, simplemente porque la alcaldía no se los proporciona", aseguraron.