Mueren tres alpinistas en Francia

Tres alpinistas murieron este jueves por la mañana cuando caminaban con la misma cuerda en una zona situada a 3.600 metros de altura en el Mont-Blanc, según confirmó a Efe la Gendarmería de alta montaña de Alta Saboya, sureste de Francia.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, adelantó la emisora "France Bleu", que precisó que la hipótesis de los gendarmes es que el grupo cayera por una pendiente durante la subida, si bien aún no se ha confirmado.



El incidente tuvo lugar en el sector de Dômes de Miage, cerca de la frontera con Italia.



La Gendarmería no ofreció más detalles sobre la identidad de las víctimas, cuyos cuerpos no habían sido rescatados todavía en torno a las 13.00 hora local.