Mueren peces y tortugas por marea roja en Florida

Una marea roja de algas nocivas está matando la vida marina en las aguas del Golfo del suroeste de Florida (sur de Estados Unidos) en cantidades sin precedentes y los científicos tratan de determinar por qué la marea se ha prolongado más allá de su fecha de caducidad típica.

Cientos de peces muertos, tortugas marinas, manatíes, aves marinas e incluso un tiburón han aparecido en las playas y en los canales que se extienden desde la bahía de Tampa hacia el sur hasta los Cayos de Florida durante el actual verano, según informes de prensa y publicaciones en redes sociales.

Cada año tanto Florida como Texas lidian con las mareas rojas, pero en Florida este ha sido el peor año desde 2006, indicó el Miami Herald que describió el desastre ecológico como "un matadero de marea roja".

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, define una marea roja, o floración de algas nocivas, como un rápido crecimiento de algas microscópicas que producen toxinas, que pueden tener un efecto nocivo o mortal en la vida marina, aves e incluso humanos.

"La floración también puede causar gran cantidad de muertes de peces y agua descolorida a lo largo de la costa", dijeron funcionarios de la NOAA.

La Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida ha documentado casi 300 muertes de tortugas marinas en las aguas del suroeste de Florida desde que comenzó la floración en octubre pasado.

Kevin Ruane, alcalde de la isla de Sanibel, en la costa del Golfo, atribuyó la prolongación de la marea a un Golfo caliente por las altas temperaturas y al agua cargada de nutrientes nocivos residuales tóxicos del lago Okeechobee.

"Todo esto alimenta la marea roja y empeora el problema", dijo Ruane al diario.

La temporada de mareas rojas en Florida generalmente dura desde octubre hasta alrededor de febrero, pero ahora se ha prolongado más de 10 meses y los científicos se preguntan el por qué.

William Louda, de la Universidad Florida Atlantic, asegura que las floraciones de algas empeorarán con las temperaturas más cálidas y mayores precipitaciones que acompañan al cambio climático.

Los años de 2014 a 2017 fueron los cuatro más cálidos registrados en la Tierra desde que comenzaron las mediciones a fines del siglo XIX, según un informe anual del Estado del Clima publicado el miércoles por el NOAA, en el que se advierte que esto podría conducir a un aumento en las tragedias ecológicas.

"Encuentro realmente sorprendente ver hasta qué punto estas temperaturas cálidas récord afectan a partes muy importantes de nuestro ecosistema", afirmó Greg Johnson, un oceanógrafo de la NOAA que presentó el informe.

Pero Richard Stumpf, un científico de los Centros Nacionales para la Ciencia del Océano Costero, no entiende la biología de lo que está sucediendo con la persistente marea roja.

"No fue reemplazado por otra cosa, no murió, no sabemos por qué sigue", aseguró el especialista.

Una marea roja que comenzó en 2004 duró 18 meses, dijo Tracy Fanara, científica del Laboratorio Marino Mote en Sarasota, al Palm Beach Post.