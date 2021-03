Mueren ocho empleados por COVID-19

La representante laboral apuntó que la mayoría de los fallecidos padecían de alguna enfermedad crónico-degenerativa con antelación como Diabetes, Hipertensión, sobrepeso u obesidad, las cuales se encuentran señaladas como de las principales causas de muerte por complicaciones relacionadas con la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV 2; agregó que el Sindicato cuenta con 186 trabajadores jubilados los cuales ya cuentan con la vacuna anti COVID-19 en su mayoría.

Por otro lado, Infante Quintanilla destacó la resistencia del personal de Limpieza Pública a esta enfermedad, "a lo mejor porque son más inmunes por el tipo de trabajo que realizan, afortunadamente de Limpieza no hemos tenido ningún fallecido... sí les ha dado, han guardado su cuarentena, se les ha dado su tratamiento, pero del Departamento de Limpieza no; de donde falleció un compañero fue del Departamento de Jardines, son los que han estado en su casa los que han tenido enfermedades crónico degenerativas y al momento de contagiarse desgraciadamente no han podido salir adelante".