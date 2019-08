Mueren dos por lluvias en zonas de Monterrey

Monterrey.

En minutos, avenidas principales se convirtieron en trampas para decenas de vehículos, cuyos conductores no pudieron hacer nada ante la rapidez con la que subía el nivel del agua.



Alejandro Velázquez, uno de los 43 afectados en el complejo vial de Fidel Velázquez y Manuel L. Barragán, en San Nicolás, comentó el caos vial y la creciente del Arroyo Topo Chico los dejó atrapados.



"Se empezó a llenar, estaba el tráfico bien pesado y estábamos parados aquí abajo todos avanzando poco a poco.



"No pasaron ni dos minutos y se vino el agua, como si el Arroyo (Topo Chico) se hubiera desbordado para acá y los carros empezaron hacerse para atrás, y lo que hicimos fue tratar de subirlos a la jardinera, pero no había para dónde salir", dijo Velázquez.



El agua alcanzó más de dos metros de altura y los vehículos flotaron, agregó, por lo que salieron de las unidades para ponerse a salvo.



"No piensas en ese momento, nada más trataba de sacar el carro para que no le pasara nada, pero había niños y familias (en el agua) algunos a los que ayudamos.



"Había un señor de una camioneta nueva que salió nadando y al que se le metieron botes y otras cosas por la basura que llevaba el agua".



Diana Mendoza, quien también quedó atrapada, iba a celebrar el cumpleaños de su mamá a la Colonia Lincoln.



"Iba al cumpleaños de mi mamá y los tamales calientitos y los refrescos se los di a las personas para sobrellevar un poco el susto", dijo.



En el Fraccionamiento Kennedy, en Monterrey, al menos dos casas se inundaron, aparentemente por unas obras para colocar muros de contención en Manuel L. Barragán, en San Nicolás.



"Tenemos tres meses que se nos inundan las casas por la colocación del camellón central de Barragán, porque no dejaron salida para el agua... toda la oficina, la cocina y mi computadora mojada", dijo un vecino.



Otro afectado en el lugar es Roberto Medina, quien tuvo que colocar diques para evitar que el agua inunde su taller.



Además de los daños, dos hombres fallecieron electrocutados al caminar en la calle y tocar cables, uno en el cruce de Rodrigo Gómez y Rangel Frías, y el otro en la Colonia Mitras Centro.



Además, en García, un hombre aparentemente en estado de ebriedad fue rescatado al ser arrastrado por la corriente.