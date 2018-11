Mueren dos mujeres tras ser atacadas por perros en Madrid

Dos mujeres, madre e hija, de 57 y 41 años, han sido halladas muertas tras ser atacadas por sus perros en la urbanización Balcón del Tajo, en Colmenar de Oreja —localidad de unos 8.000 habitantes en el sureste de la Comunidad de Madrid—, según confirman fuentes de Emergencias Madrid. El marido de una de las víctimas las encontró en el domicilio familiar, en el que había dos perros de la raza dogo de Burdeos, además de otros cuatro canes. El ataque se produjo pasada la una de la tarde, según el portavoz de Emergencias. La Guardia Civil indicó que los cuerpos de las dos mujeres presentaban multitud de mordeduras. Con estas ya son cinco las personas que a lo largo de 2018 han fallecido en España por ataques de canes.

Los servicios de emergencias fueron alertados por los maridos de las fallecidas, que han tenido que ser atendidos por una crisis de ansiedad y están recibiendo asistencia psicológica. La investigación sobre el suceso la está llevando a cabo el equipo de la Policía Judicial de Pinto. El importante número de mordiscos que presentaban ambas mujeres ha causado un gran impacto tanto en los servicios de emergencia como en sus allegados. Según fuentes de Emergencias y de la Guardia Civil, en la casa había seis perros, dos que han sido los causantes del ataque y otros cuatro que se han mantenido al margen.

"Nos han dicho que la hija venía a recoger a su madre para ir al trabajo, no le cogía el teléfono y cuando ha entrado ha visto que le habian atacado los perros y la han atacado a ella también", señaló Raquel, una amiga de la familia que se acercó a la zona en coche. "Los perros los han criado ellos, no sabemos porque los han atacado así", añadió.

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a requerimiento de la Guardia Civil, se ha incautado de los dos ejemplares de dogo de Burdeos y de los otros dos ejemplares y, tras sedarlos, los ha trasladado al Centro de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid sobre las 18.30 de la tarde. Los animales permanecerán a partir de ahora dentro de estas instalaciones, que están adscritas a la Dirección General de Agricultura, después de ser trasladados desde el domicilio donde se han producido los hechos, y a la espera de las próximas diligencias que ordene el Instituto Armado, que ahora es el competente en la custodia de los canes.

El alcalde de Colmenar de Oreja, Francisco Javier García (PP), explicó por teléfono a EL PAÍS que la Policía Judicial todavía está investigando los hechos.

Este lugar está situado en la urbanización Balcón del Tajo, a diez kilómetros del centro de Colmenar de Oreja. Según el regidor, el marido de una de las mujeres atacadas las ha encontrado muertas y posteriormente ha llamado a Emergencias y ha encerrado a los animales. El Gobierno municipal está esperando que la Policía Judicial termine sus pesquisas para reunirse con la familia y mostrarles sus condolencias.

Durante la tarde de este miércoles el ambiente era bastante tenso en la urbanización, que consta de varias casas aisladas. Varios agentes de la Guardia Civil impedían el paso hasta el chalet en el que ha ocurrido el incidente. En torno a una veintena de vecinos estaban en la zona y han pedido a la prensa que no se acerque al lugar, además de exigir que no se hagan fotos ni vídeos.

"Nos hemos quedado alucinados, aquí hay perros peligrosos que si te metes te pueden atacar. Pero estos perros viven con la familia, es rarísimo", explicó Francisco García, presidente de la comunidad de vecinos. Según su versión, la familia afectada tenía varios canes: "Hay muchos perros aquí, y no todo el mundo los cuida bien, ya sabes lo que pasa con los animales si no los cuidas bien". Por su parte Carlos Armiño, un vecino de la urbanización, señaló que se acercó al lugar al ver la cantidad de gente que se acercaba: "Es la primera vez que ocurre algo así. No los conocía", dijo.

Perros peligrosos

Aunque la raza dogo de Burdeos no figura en la lista de perros "potencialmente peligrosos" del real decreto de 2002, algunas comunidades autónomas o incluso municipios sí lo incluyen en sus normas específicas, informa EFE.

Con estas dos muertes, ya son cinco los fallecidos por ataques de canes en 2018: en enero, un vecino de 70 años de Vall d'Uixó (Castellón) murió tras ser atacado en su finca agrícola por un grupo de entre tres y cuatro perros. En julio, hallaron el cadáver de un hombre en estado de descomposición parcialmente devorado por sus perros en una vivienda del municipio de Nules (Castellón). Por último, en ese mismo mes falleció un hombre de 87 años en Siero (Asturias) al ser atacado por seis perros propiedad de un vecino al que fue a visitar. Un cálculo hecho por la agencia EFE eleva a 18 los muertos por este tipo de ataques desde 2010.

Hace un año una mujer en Galicia perdió las dos piernas tras un ataque de un perro de esta raza. El pasado 26 de abril del 2018 una mujer de 31 años sufrió una herida grave al ser atacada por el perro de raza pitbull de unos amigos, a los que visitaba en su piso de Madrid. Un año antes en La Palma una mujer de 40 años falleció tras ser atacada por su pitbull. También en 2017, en la localidad madrileña de El Molar, un niño de tres años perdió las orejas tras ataque de un bull terrier. Unos meses antes, en abril, un presa canario atacó y mató a una mujer de 53 años en la misma localidad. En 2016 una mujer murió en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) después de que un pitbull, raza considerada peligrosa, mantuviera una pelea con otros perros de su propiedad.