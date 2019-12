Mueren cuatro a punta de bala

Edinburg, Tx.- Localizan en Edinburg los cuerpos sin vida de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, destacándose que todos ellos presentaban heridas de bala; autoridades de la Policía municipal investigan un posible homicidio-suicidio.

Autoridades del departamento de Policía de la ciudad de Edinburg confirmaron la muerte de cuatro personas en lo que aparenta ser un homicidio suicidio, luego de que alrededor de las 6:50 horas de ayer martes recibieran informes del hallazgo de varias personas sin vida en un departamento localizado un complejo departamental, ubicado en el 301 de la calle Kuhn y calle 9, en esta comunidad.

LAS VÍCTIMAS

Las autoridades no confirmaron quien fue el que descubrió los cuerpos, pero al parecer fue un "enfermero", que se encargaba de cuidar, en el turno matutino, a un menor de edad que residía en dicho lugar.

Entre las víctimas se encuentran el "enfermero", o "provider", que cuidaba al menor en el turno nocturno, dos mujeres, madre e hija y el novio de una de ellas, destacándose que todos presentaban heridas de bala, mientras que el pequeño fue localizado sano y salvo, mismo que, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, se encuentra en perfectas condiciones y bajo el cuidado requerido.

La tarde de este martes, las autoridades aun no daban a conocer los nombres de los ahora occisos, señalando que la investigación se encuentra en proceso y que hasta que no fueran notificadas las familias de cada una de las víctimas no se darían a conocer los nombres de los fallecidos.

CONFERENCIA

Consternan a la Policía las muertes

César Torres, jefe de Policía de la comunidad de Edinburg, ofreció una conferencia de prensa la tarde de ayer martes, para dar a conocer algunos detalles de lo ocurrido, destacando su consternación por lo acontecido y pidiendo a la comunidad que en caso de contar con información que ayude con la investigación, se comunique con el Departamento de Policía de Edinburg, al teléfono 956-289-7700, o si desea hacerlo de forma anónima, también puede llamar a Edinburg Crime Stoppers al 956-383-8477.

