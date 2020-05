Mueren 26 personas por Covid-19 el fin de semana en Sonora

Un acentuado incremento en casos confirmados y decesos por Covid-19 se registraron este n de semana en Sonora; 189 contagios y 26 fallecimientos.

"Aquí en Sonora de cada diez contagios, cuatro están llegando a los hospitales, piensa por favor cada vez que quieras salir por salir, tú tienes la última palabra, y gracias a los que sí se están quedando en casa", expresó el secretario de Salud, Enrique Clausen en su reporte nocturno.

El sábado 23 de mayo, el funcionario informó de 12 decesos y 91 casos, mientras que el domingo 24 de mayo fueron 14 fallecimientos y 98 nuevos enfermos.

El acumulado en muertes son 123 y mil 599 contagios.

Es momento de reflexionar y trabajar en conjunto para contener el coronavirus (covid-19) en Sonora, pidió a los sonorenses. Enrique Clausen Iberri indicó que actualmente la sociedad sonorense se encuentra polarizada en dos vertientes, entre los que se mantienen en sus hogares, siguiendo las medidas de aislamiento social, y los que se movilizan en las calles.

"La segunda vertiente es la que tiene que ver con los que ya no se están quedando en casa, y esta se puede dividir en dos grupos, los que tienen que salir por necesidad a trabajar y que muchos de ellos viven al día, mientras que el otro grupo son los que no creen, que salen a la calle sin necesidad y que puede provocar un gran número de contagios por su movilidad, a estas personas se les considera que no trabajan en equipo, ya que no les importa por sus acciones saturar los hospitales", apuntó.

Aún con las confirmaciones diarias del aumento de casos y fallecimientos por covid-19, la gente está saliendo a convivir, a pasear, a reuniones sociales, a la playa y a hacer largas las para comprar cerveza.

Comentó que según el comportamiento de la pandemia, es que se tomarán las decisiones para establecer las medidas generales de la nueva normalidad, las cuales se acordarán en la siguiente sesión del Consejo Estatal de Salud, con base a la propuesta federal, por lo que es de vital importancia el apoyo de toda la sociedad para reducir la velocidad de contagio e iniciar con la nueva etapa que será de manera gradual, ordenada y progresiva.