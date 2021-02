Mueren 2 más... y hay 720 nuevos contagios

Ayer mismo, familiares de las personas víctimas del coronavirus, acudieron a la ventanilla respectiva a iniciar el trámite correspondiente.

Asimismo, más de 720 nuevos casos de Covid-19 se han registrado en esta frontera entre la primera semana de enero y la recién concluida de febrero, luego de que las cifras pasaron de 5 mil 470 confirmados a más de 6 mil 190 en la actualidad.

Los nuevos contagios se ubican en diversas colonias de Reynosa, pero de acuerdo a la plataforma oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas la mayoría se concentra en el Fraccionamiento Reynosa, San Valentín, Lomas Real de Jarachina Sur, La Cañada, Del Valle y Balcones de Alcalá, en donde se concentra la mayor cantidad de focos rojos, dando alerta.

A nivel estatal, el aumento también es considerable, ya que en la primera semana de enero del 2021 se mostraban 41 mil 500 contagios, mientras que ahora, los números van por encima de los 47 mil 580 casos.

Por ello, autoridades continúan haciendo exhortos a la población para no bajar la guardia. "La mejor vacuna que tenemos ahorita es el cubrebocas, la sana distancia y el aislamiento, nosotros vamos a insistir en que si la población no tiene nada que hacer en la calle, entonces lo correcto es que permanezca en casa, solo así podremos domar la pandemia, es un esfuerzo que ya tenemos casi el año realizando, que no podemos olvidar", mencionó David Aguilar Meráz representante del gobierno estatal en la Zona Norte.