Mueren 2 en choque de autobús en Galena

Monterrey, México.

Luego de chocar contra una camioneta, un autobús de pasajeros terminó volcado, lo que dejó dos muertos y nueve lesionados, en Galeana.



El accidente fue reportado cerca de las 2:00 horas, en el kilómetro 180 de la Carretera 57, cerca del Ejido San Rafael.



Tras el llamado de auxilio, al lugar fueron enviados paramédicos de Protección Civil municipal y agentes de la Policía Federal, quienes atendieron a los lesionados.



En el sitio, rescatistas y autoridades viales encontraron a dos personas sin vida, entre ellas al operador del autobús y a un acompañante del conductor de la camioneta, quienes hasta esta mañana no habían sido identificados.



Entre los lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital General de Galeana, se dijo que eran pasajeros del autobús, del cual no se mencionó cuál era su destino.



De acuerdo con los primeros datos aportados por la autoridad federal, en el accidente participó un autobús de la línea de Transportes del Norte y una camioneta Ford pick up con placas RD-22821 del estado de Nuevo León.