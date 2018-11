Mueren 17 inmigrantes en aguas españolas

Vio cómo su hermano se hundía delante de sus ojos y no pudo hacer nada para evitarlo. Ahora no sabe si es de los cuatro migrantes que ya han aparecido muertos frente a las costas de Barbate, en Cádiz. Es uno de los desgarradores testimonios de los 22 supervivientes magrebíes del naufragio de una patera, después de que el embravecido océano del Estrecho de Gibraltar haya provocado el hundimiento de la embarcación a pocos metros de la costa la madrugada de este lunes.

Una tragedia sucedida el mismo día en que otros 13 inmigrantes han perdido la vida al tratar de acceder a España en patera cerca de Melilla, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo. En este caso, los efectivos de emergencias han encontrado a los fallecidos dentro de la embarcación y han intentado reanimar sin éxito a cuatro de ellos. De momento, se desconocen las causas de la muerte, pero parece descartado el ahogamiento, ya que todos los migrantes estaban dentro de la patera, según las primeras pesquisas.

Mientras tanto, la Guardia Civil intenta reconstruir lo ocurrido en Cádiz con el relato de los hechos de este hermano desesperado. Por este lunes ha suspendido las labores de búsqueda por tierra y mar de, al menos, otros 17 desaparecidos de los que se desconoce si pudieron llegar a la costa o también han fallecido, que reanudará mañana martes.

"Estaban empapados y tan nerviosos que ni se les entendía". En torno a las seis de la mañana, la Guardia Civil encontraba en este estado a los 22 supervivientes en la playa de Las Palmeras de Los Caños de Meca, un pequeño núcleo poblacional costero de Barbate. El hallazgo se completaba con la visión de una patera de madera encallada en los arrecifes de la playa y la de un primer fallecido. De inmediato, la benemérita ha puesto en marcha a un operativo de búsqueda de dos embarcaciones, buzos del Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y un helicóptero en la zona del mar que aún continúa. Además, el despliegue se completa con patrullas por tierra por si los desaparecidos hubiesen sido capaces de llegar a la costa.

Los 22 supervivientes son de origen magrebí y 13 de ellos han manifestado ser menores de edad, según han confirmado fuentes de la investigación. De forma atropellada y nerviosa, han contado a los agentes que el naufragio les ha sorprendido después de dos días en el mar y cuando se encontraban a apenas 200 metros de la costa. El fuerte oleaje de esta madrugada, sumado a la bajamar, han provocado que la patera encalle en una zona de arrecifes, conocida en la zona como la laja.

El golpe contra las piedras provocó que la barca se quedase sin fondo y se hundiese en torno a las cuatro de la madrugada. A bordo de la embarcación "habría de 43 a 46 personas, las informaciones son confusas", reconoce Luis Martín, jefe de Operaciones de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil. En la incertidumbre de la noche, parte de los náufragos siguieron al patrón y consiguieron ponerse a salvo. "Otros parece que se desorientaron", añade Martín.

Ya con las primeras luces del alba, los agentes han podido descubrir cómo, junto a la embarcación pintada de colores azul, blanco amarillo y rojo, aparecía un primer fallecido, un joven de 25 años de origen magrebí. No pudieron hacer nada por salvar su vida. En un primer momento, los 22 rescatados manifestaron que creían que los desaparecidos habían conseguido llegar a la arena por su propio pie. Horas más tarde se ha demostrado que no era así. Pasadas las 15.00 la Guardia Civil ha encontrado otros tres cadáveres en el mar y aún se desconoce cuántos más pueden aparecer. "Están saliendo los que llevaban chalecos salvavidas. Los que no, pueden haber ido al fondo y pasarán días hasta que aparezcan", relata Martín.

La Guardia Civil decidió esta mañana activar un dispositivo de búsqueda integrado por dos patrulleras del Servicio Marítimo, buzos del grupo de actividades subacuáticas y un helicóptero procedente de Ceuta. En torno a las ocho de la mañana se sumó a la búsqueda Protección Civil y Salvamento Marítimo, que desplazaron hasta el lugar a la salvamar Gadir y al helicóptero Helimer 202. Tras unas horas de pesquisas, finalmente, los rescatadores de Salvamento se retiraron de la zona y Guardia Civil continuó con el operativo. Con la caída del sol y la llegada de los tres nuevos cadáveres al puerto de Barbate, pasadas las siete de la tarde, la búsqueda de más náufragos ha quedado suspendida hasta mañana.

El primer examen visual apunta que los fallecidos tenían entre los 20 y los 30 años. A falta de la autopsia, los investigadores no descartan que pudiesen haber fallecido víctimas de la hipotermia. La última gran tragedia ocurrida en la zona data de junio de 2009, cuando murieron 10 inmigrantes en un naufragio por el que acabaron detenidas seis personas, acusadas de homicidio y trata de seres humanos. Ahora, la Guardia Civil ha iniciado también una investigación para determinar la identidad del piloto y dar con los integrantes de la mafia que, presuntamente, les trajo a España en una patera en malas condiciones y en la que "tan solo la mitad [por los migrantes] llevaban chalecos salvavidas", según ha apuntado Martín.

Buena parte de las costas del sur de Andalucía, desde Málaga a Almería, se han mantenido este lunes en alerta amarilla por viento y fenómenos marítimos. Es justo esa mala mar la que, en ocasiones, impulsa a los migrantes de origen magrebí a lanzarse al agua. "Buscan estas malas condiciones o vías alternativas como llegar a la zona de Rota para evitar ser interceptados y posteriormente repatriados", explica el jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Cádiz.

Los cuatro fallecidos llegan apenas cuatro días después de que se conmemore el 30 aniversario de la aparición de un inmigrante fallecido en las costas españolas. Se suman, además, a las 564 muertes registradas en lo que va de año en la ruta mediterránea que lleva a España, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se calcula que 6.714 personas que han muerto o desaparecido en esa ruta desde que apareció el primer finado en una playa de Tarifa el 1 de noviembre de 1988, según un informe de Andalucía Acoge y la Fundación Por Causa.

Por su parte, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA) eleva a 8.000 los fallecidos en estos últimos 30 años en la zona del Estrecho. Tanto estas asociaciones como distintos colectivos denuncian que la zona se ha convertido "en una gran fosa común". Ahora, está por ver si la cifra crece aún más con esta nueva tragedia de Los Caños. En la Guardia Civil muestran cautela y esperanza. "Ojalá hayan conseguido llegar a tierra y estén escondidos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero no lo sabemos", zanja Martín.