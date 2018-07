Mueren 13 en choque en la México-Pachuca

Ecatepec, Méx.

Alrededor de las 05:45 horas de este viernes, una camioneta de la empresa Transportes Ecatepec S. A. de C. V, con número económico 520, se impactó contra otra unidad de la línea San Pedro Santa Clara, con número 737; tras el impacto la primera de las unidades chocó contra una góndola estacionada en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 18, en Ecatepec, lo que dejó saldo de 13 personas muertas y ocho lesionadas.

Cuando los familiares se enteraron del accidente llamaron de inmediato al trabajo de "Juan", nombre ficticio de la víctima, de 31 años de edad; ahí les dijeron que no se presentó a laborar.

Fue cuando comenzó la búsqueda, a la que se sumaron varios familiares. Recorrieron hospitales y llamaron a servicios de emergencia del Estado de México, pero nadie sabía nada.

"Anduve investigando en Protección Civil, Cruz Roja, SUEM. Protección Civil me dio unos nombres de las personas lesionadas, pero lista de las personas fallecidas obviamente no lo tenían. SUEM no me dio información alguna, no me apoyó en darme algún nombre o algo de los lesionados. En la búsqueda yo esperaba que estuviera lesionado. Cruz Roja, tampoco, nada más me dijo que había transportado a dos, pero que desconocía. Entonces todo eso pues no lo veo justo", relató uno de los familiares.

Agregó que fue en redes sociales donde se enteraron que los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y acudieron al Ministerio Público de San Cristóbal, en Ecatepec. Ahí estaba su familiar y hasta las 10:00 de la mañana lo supieron.

"Es la tarea estar investigando, pero se pudiera hacer de otra manera, nos hubieran ayudado un poquito. Fue en la madrugada (el accidente) y eran las 10 de la mañana y nadie sabía nada", aseguró.

Su familiar salió de Tecámac hacia la Ciudad de México, donde laboraba. Ese era el camino diario que hacía, hasta el metro Indios Verdes.

Al joven de 31 años de edad le sobreviven su esposa y dos gemelos de cinco años.

Hasta las 14:00 horas de este viernes, familiares continuaban con los trámites para la recuperación del cuerpo. Hasta ese momento ninguna autoridad del Estado de México los había contactado para dialogar con ellos.

Los familiares exigen justicia y que sea sancionado el conductor de la camioneta del transporte público, que al parecer resultó lesionado, así como la empresa transportista.

"¿Qué pedimos? Que tomen cartas en el asunto de todo lo que está pasando, que tomen de verdad cartas en el asunto, en el transporte, los responsables directamente. Al parecer, lo que están diciendo, el chofer vive, está vivo. Pues con la pena, todo lo que caiga contra el que sea responsable", insistió uno de los familiares.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza lamentó los hechos y aseguró que instruyó a las secretarías de Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos apoyar a familiares de fallecidos y heridos por el accidente.

Familiares de "Juan", dijeron que hasta las 14:00 horas nadie los había contactado y por sus propios medios gestionaban la devolución del cuerpo de su ser querido.