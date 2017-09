Muere el actor Richard Anderson

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense de cine y televisión Richard Anderson murió hoy a los 91 años en Los Ángeles, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Su publicista Jonathan Taylor comunicó que Anderson falleció este jueves en su domicilio situado en Beverly Hills.



El intérprete, que nació en 1926 en New Jersey, Estados Unidos, era conocido por el gran público gracias a sus papeles protagonistas en las series televisivas de los años 70, The Six Million Dollar Man y The Bionic Woman.



La larguísima trayectoria profesional de Anderson también incluyó diferentes incursiones en el cine, entre las que destacaron la cinta de Stanley Kubrick Paths of Glory (1957) y las películas de John Frankenheimer Seven Days in May (1964) y Seconds (1966).



Anderson se casó y se divorció en dos ocasiones y tuvo tres hijas.



Ashley, una de sus hijas, aseguró hoy que su padre siempre estuvo junto a ellas y añadió que les enseñó cómo vivir una vida rica y completa con gratitud, elegancia, humor y diversión.