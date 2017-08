Muere el actor Joe Bologna a los 82 años

Bologna murió en el área de Los Ángeles tras haber luchado por tres años contra un cáncer de páncreas, dijo su manager, Matt Sherman.



Estaba casado con la actriz Renée Taylor, quien le acreditó a los médicos el haber prolongado su vida para que pudiera recibir un premio a la trayectoria en febrero.



"Tuvo una vida hermosa", dijo Taylor en un comunicado.



Bologna asistió en julio a una función especial por el 35 aniversario de My Favorite Year, en la que dio vida a King Kaiser, la estrella de un programa televisivo de variedades.



Nacido el 30 de diciembre de 1934 en Brooklyn, Nueva York, Bologna estudió historia del arte en la Universidad de Brown y al graduarse se unió a la marina.



En 1965 se casó con Taylor.



"Joe fue un hombre encantador, un alma amable y un buen amigo cuya compañía fue siempre un placer", dijo Sherman.



Bologna fue nominado a un Óscar en 1971 por el guion adaptado de Lovers and Other Strangers. Ganó un Emmy en 1973 por el guion de Acts of Love and Other Comedies.



Hizo una serie de apariciones en televisión y prestó su voz a la cinta animada de 2006 La Era de Hielo 2. También tuvo un papel en la comedia de Adam Sandler de 1999 Un Papá Genial.