Muere doble en rodaje de Deadpool 2

Vancouver, Canadá.- Una doble murió en el set de la película Deadpool 2, ubicado en el centro de Vancouver, durante la filmación de una escena peligrosa en una motocicleta, dijo el lunes la Policía de la ciudad.



Medios locales informaron que la doble habría perdido el control del vehículo, que se salió del set y atravesó una ventana de un edificio al otro lado de la calle.



Un representante del estudio 20th Century Fox, una unidad de Twenty-First Century Fox Inc., no respondió de inmediato a un pedido por declaraciones.



La secuela de la película de superhéroes Deadpool, un éxito de taquilla en 2016 y protagonizada por Ryan Reynolds, se filma actualmente en Vancouver.



El mes pasado, un stunt de The Walking Dead también perdió la vida tras caer 6 metros del balcón de un edificio durante la filmación del programa en Georgia.