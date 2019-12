Muere vocalista de Flamin´ Groovies

El vocalista de la banda estadounidense de garage rock, Flamin´ Groovies, Roy Loney, quien se había sometido a una operación en días recientes, murió a los 73 años debido a una insuficiencia orgánica grave, en un hospital de California, así lo confirmó su pareja, Vivian Altmann.

Antes, la noticia había sido revelada por la fotógrafa Roberta Bayley, quien dio a conocer a través de Facebook, que el músico fue operado días previos a su fallecimiento, el pasado viernes 13 de diciembre, reporta Rolling Stone.

"Muy triste noticia, Roy Loney, el cantante original de Flamin´ Groovies ha muerto. Hace unos minutos. Roy tenía mucho talento, como escritor y sobre el escenario, además de un gran amigo. Estuvo hospitalizado la semana pasada y hable con él el miércoles. Estaba optimista. Tuvo una cirugía esta mañana y nunca salió. Lo siento, no tengo otros detalles. Roy será extrañado por todos los que tuvimos el placer de conocerlo".

El último lanzamiento de estudio de Loney como solista fue en 2009 con Got me a hot one!, el cual dio sencillos como Love is a spider, Diablo y Sweet hell, asimismo Los Flamin´ Groovies se presentaron en México el 23 de mayo de 2018 siendo ésta su primera vez en el país.

"Roy nació un viernes 13 y murió un viernes 13, eso es rock", expresó su novia.