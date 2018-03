Muere la villana más buena

La actriz María Rubio, conocida, entre otros papeles, por su interpretación de la villana Catalina Creel en la telenovela Cuna de Lobos, falleció a los 83 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte en sus redes sociales.

Además de su participación en Cuna de Lobos, Rubio trabajó en series como Imperio de Cristal, Laberintos de Pasión y Salomé.

ÚLTIMA APARICIÓN EN CINE

La última aparición de Catalina Creel en pantalla será en la película animada “Marcianos vs mexicanos”, aunque sólo por fracciones de segundo.

La mujer con parche en el ojo es una de las transformaciones que muestra el extraterrestre rey, antagónico de la historia, quien ordena la destrucción de la Tierra.

“Es un homenaje a ese personaje ícono, aparece brevemente”, indica Rodolfo Riva Palacio, escritor y director del filme.

LAMENTAN DECESO

Maestra, compañera y amiga, eso fue María Rubio para muchos actores, quienes a través de sus redes sociales le han dedicado un mensaje de despedida a la inolvidable “Catalina Creel”.

Fernanda Reyes, nieta de la actriz, escribió junto a una foto familiar:

“Mi abuela, mi ídolo, mi ejemplo a seguir ahora está descansando con mi papá. Dos guardianes nos cuidan desde donde estén”.

Patricia Reyes Spíndola compartió:

“Con profunda tristeza, con mi corazón roto les comunico que murió mi maestra de vida actoral la gran actriz MARIA RUBIO”.

“Era una mujer maravillosa, encantadora, no tengo que decir lo gran actriz que era pero era un ser maravilloso y me duele tanto, tanto, su partida, no volverla a ver… Debe estar abrazándose con Claudio —su hijo— allá arriba”, Angélica Vale.

Actrices como Daniela Romo y Edith González también externaron sus condolencias.

LA REINA DE LAS VILLANÍAS

María Rubio, la “reina de las villanas” en las telenovelas mexicanas, se le recuerda por su actuación impecable como Catalina Creel en la telenovela de 1986 “Cuna de lobos” de gran éxito en México e Hispanoamérica.

En opinión de Humberto Elizondo quien trabajo con ella en la icónica telenovela, la historia de la televisión se divide en dos momentos. “Una, Los ricos también lloran y dos, Cuna de lobos... Lo demás son anécdotas”.

Cuando se hizo “Cuna de lobos” en 1986, María compartió crédito con otros jóvenes actores que hoy son referente: Alejandro Camacho, Rebecca Jones y Diana Bracho, quien recordó cómo María se ganó su lugar.

“A ella le dieron el último crédito en la entrada de la novela y se convirtió en la protagonista absoluta de ella. Decía ‘no me importa, yo me gano el crédito actuando’. Y es una enseñanza que yo he aplicado en mi trabajo”, comentó Diana Bracho.

Recuerda Bracho que María Rubio siempre estaba lista para sus escenas y si hay algo que la caracterizaba era su sentido del humor, muy ácido pero encantador. En esto también coincide su gran amiga, Patricia Reyes Spíndola. Hace más de 15 años que el trabajo y las giras las unieron y desde ahí se creó una amistad fuerte.

Hace una semana Patricia visitó a María y se suponía que hoy se verían de nuevo.

SE LA LLEVA UN INFARTO

Un infarto se llevó a María Rubio, pero se queda entre su gente el recuerdo de las anécdotas, de las cosas felices y tristes que compartieron en la vida.

A su público deja sus personajes, a la cruel Catalina Creel, esa mujer con un parche siempre combinado con su atuendo, que impuso moda y que salió de la pantalla. A Diego Olivera le contaron que la maldad de Catalina fue tal que condenó un par de años a María Rubio en vida real, pues ninguna mujer quería trabajar con ella en su casa.

También deja desde 1955 una treintena de mujeres a las que encarnó en programas como Teatro fantástico y en telenovelas como “El Derecho de Nacer”, “¡Vivan los niños!” e “Imperio de Cristal”, más las que creó en el teatro. Su última aparición fue en “Una familia con suerte”, después se retiró por problemas de salud.

En noviembre pasado, su hijo Claudio Reyes Rubio falleció en un accidente automovilístico al regresar de grabar una telenovela, hecho que, coindicen Bracho y Spíndola, deterioró su salud.

La actriz, a quien le sobrevive su hija Adriana, fue velada en la Ciudad de México.

ICÓNICA. “Cuna de Lobos” a lado de Gonzalo Vega y Alejandro Camacho.