Muere Vaughan Oliver, diseñador de las portadas de Pixies

Su amigo y editor Adrian Shaughnessy, dio a conocer a través de sus redes sociales que Oliver murió el domingo. “Mi amigo y héroe de diseño Vaughan Oliver murió pacíficamente, con su compañero Lee a su lado. Vaughan Oliver (1957-2019)”.

Oliver ayudó a crear la identidad visual del sello discográfico 4AD, donde trabajó en la década de los años 80 y 90; y creó las portadas de discos de bandas como Cocteau Twins, Throwing Muses, The Breeders, This Mortal Coil, Dead Can Dance, Lush, Ultra Vivid Scene, Pale Saints, entre otras.

“Estamos increíblemente tristes de saber del fallecimiento de Vaughan Oliver; no había nadie más como él. Sin Vaughan, 4AD no sería 4AD y no es poco decir que su estilo también ayudó a dar forma al diseño gráfico a fines del siglo XX”, destacó 4AD en su página web.

El trabajo más recordado del artista es el diseño las portadas de los discos de Pixies, Surfer Rosa (1988) y Doolittle (1989), además de Trompe Le Monde (1991), Indie Cindy (2014), Head Carrier (2016) y Beneath the Eyrie (2019).

De igual manera, diseñó las cubiertas de álbumes clásicos como Treasure, de Cocteau Twins (1984), It’ll End in Tears, de This Mortal Coil (1984), el debut de Clan of Xymox (1985), House Tornado, de Throwing Muses (1988) y The Comforts of Madness, de Pale Saints (1990).

Así como Down Colorful Hill, de Red House Painters (1992), Last Splash, de Breeders (1993), Ask Me Tomorrow, de Mojave 3 (1995), The Drift, de Scott Walker (2006), Crazy Clown Time, de David Lynch (2011) y Fluorescence, de Asobi Seksu (2011).

“Te extrañaremos Vaughan y nuestros pensamientos están con tu familia y amigos. Tuvimos la bendición de conocerte y siempre estaremos agradecidos por todo lo que hiciste”, añadió 4AD.