Muere una mexicana que habría sido drogada por varios sujetos cuando salió de fiesta

Dos horas después, el mismo vehículo y los mismos sujetos dejaron a Cabrales, de 26 años, afuera del Hospital Kaiser Permanente, pero el 26 de noviembre fue declarada con muerte cerebral, y el 30 de noviembre sus familiares decidieron desconectarla y donar sus órganos para beneficiar a 12 personas.

En los cuerpos de ambas jóvenes fue hallada una gran cantidad de heroína. Giles no sobrevivió, pero a Cabrales lograron revivirla, aunque su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los días.

Sus familiares aseguran que ninguna consumía drogas. Sospechan que fueron drogadas contra su voluntad por varios hombres.

Cabrales se había mudado recientemente a Los Ángeles. Arquitecta de profesión, cumpliría 27 años el 29 de noviembre, según medios locales.

"Me he despedido de ella. Le he dicho que se vaya sin ninguna preocupación. Le dije que cada día, del resto de mi vida, voy a estar esperando para volver a verla y abrazarla y decirle lo mucho que la amo. Le dije que gracias por estos 27 años siendo nuestra niña", señaló su padre, Luis Cabrera, de 49 años.

¿Qué pasó esa noche?

Giles, Cabrales y una mujer que pidió no ser identificada salieron a divertirse el viernes 12 de noviembre. Iban de fiesta en fiesta para terminar en una "after party", a la que solo salieron las víctimas mortales.

Univisión señaló que las tres amigas inicialmente salieron de fiesta en Soho House y luego a After Hours Warehouse Party, en la frontera con East, en Los Ángeles, donde conocieron a tres individuos, y a las 4:00 horas se fueron con ellos a una ´after party´ en Hollywood Hills, pero ella no quiso ir, por lo que las amigas se fueron con los desconocidos, asegurando que regresarían en un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC).

Algunos medios señalaron que las mujeres fueron a una discoteca en West Hollywood y luego a un departamento del vecindario Pico-Robertson, donde habrían sido drogadas por desconocidos.

Jan Cilliers, esposo de Giles, señaló que estaba en San Francisco y ese día intentó comunicarse con su esposa, pero no pudo, por lo que usó una aplicación que compartían en sus celulares por seguridad y ahí vio que estaba en una dirección en West Hollywood y casi 12 horas después se "movió" a un hospital en Culver City.

Dijo que las amigas intercambiaron un último mensaje telefónico a las 5:30 de la mañana: Giles le escribió a Cabrales: "¡Vámonos de aquí!", junto a un emoji de asombro. Ella accedió y confirmó que había pedido un VTC. A las 5:32 horas le confirmó que el transporte estaba a 10 minutos de ahí, pero cuando el VTC llegó nunca bajaron. No se supo nada de ellas hasta 12 horas después.

Su teoría es que durante la noche las mujeres fueron incapacitadas con drogas.

The Sun publicó que dos de los 3 sujetos fueron interrogados por detectives y aseguraron que ellas consumieron la heroína, sufrieron la sobredosis y por eso las llevaron al hospital.

En su cuenta de Twitter, el sheriff de la ciudad de Los Ángeles, Alex Villanueva, compartió consejos de seguridad para quienes asisten a clubes nocturnos o fiestas con amigos o extraños, especialmente si hay bebidas embriagantes de por medio.

"Sea consciente de su entorno y utilice un sistema de compañeros. Nunca deje sus bebidas desatendidas y no acepte bebidas de alguien que acaba de conocer o en quien no confía", declaró en una entrevista.

El 22 de noviembre, la oficial vocera de los alguaciles del condado de Los Ángeles, Juanita Navarro, advirtió sobre "el drástico aumento" de casos de jóvenes, principalmente mujeres, que eran drogadas por desconocidos en fiestas o clubes.