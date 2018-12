Muere un hincha del Inter tras el partido contra el Nápoles

Roma, Italia.

Daniele Benardinelli, de 35 años, fue atropellado por un todoterreno antes de comenzar el partido mientras se producían algunos enfrentamientos, pero aún se desconoce quién lo conducía, informó la jefatura de Policía Milán.



El jefe de Policía, Marcello Cardona, explicó en una rueda de prensa que antes del inicio del partido una furgoneta en la que viajaban aficionados del Nápoles fue agredida por cerca un centenar de ultras del Inter, pero también del Varese y del Niza que habían llegado ahí para participar en los enfrentamientos.



Los aficionados del Nápoles bajaron del vehículo y comenzó una pelea en la que resultaron heridos leves por arma blanca dos personas.



En el caos general, resultó atropellado el aficionado del Inter que fue conducido al hospital San Carlo ya en estado gravísimo.



Los mismos aficionados del Nápoles indicaron durante la pelea que una persona había sido atropellada.



La Policía está investigando gracias a las imágenes grabadas con los teléfonos de algunos testigos, para localizar el vehículo que atropelló al aficionado.



Por el momento, se han arrestado a dos ultras del Inter y se está buscando a una tercera persona para su detención por haber participado en los enfrentamientos.



Cardona explicó que aún no se puede responsabilizar de la muerte del interista a los aficionados del Inter o del Nápoles, ya que se desconoce quién conducía el todoterreno.



El jefe de la policía de Milán adelantó que se pedirá el cierre del fondo del estadio donde se sitúan los ultras en las próximas cinco jornadas y la prohibición a los aficionados del Inter de asistir a el resto de partidos fuera de casa.



En tanto, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, anunció que convocará a los dirigentes de los clubes de la Serie A y B, y a los responsables de los grupos de ultras, tras la muerte de este aficionado.



"En 2018 no se puede morir por ir a un partido de futbol. Los estadios tienen que ser un lugar de diversión y no de violencia", dijo el ministro que explicó que los convocará a inicios del año próximo.