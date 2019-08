Muere tras choque frontal en Nuevo León; hay 5 lesionados

Monterrey, México.

Una persona perdió la vida y cinco más terminaron lesionadas luego de un aparatoso choque entre dos camionetas que provocó un incendio ayer en la Carretera Galeana-San Roberto, en Galeana.



El accidente se registró sobre esta vía a la altura de la comunidad San Marcos, en donde quedaron una camioneta de la empresa Telmex y otra particular que terminó incendiándose.



Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas luego de que presuntamente el conductor de la camioneta de la empresa de telefonía impactara de frente al vehículo particular.



Tras el impacto, la camioneta particular comenzó a incendiarse, levantando una columna de humo que alertó los vecinos de la zona, quienes hicieron el llamado a los cuerpos de auxilio.



Elementos de Protección Civil de Galeana llegaron al sitio de donde trasladaron a cuatro personas ocupantes de la camioneta particular hasta el Hospital General de Galeana, en donde perdió la vida un hombre identificado como Ángel Mario Ramírez Perales.



Junto al ahora occiso se atendió a tres hombres más, quienes no fueron identificados y su estado de salud era reportado como grave.



Del mismo modo se atendieron a los dos ocupantes de la camioneta de Telmex, quienes fueron identificados como José Cortés y Ángel Carrillo, quienes también fueron trasladados a un hospital cercano para su valoración.



En el lugar no se estableció quiénes eran los conductores de los vehículos, pero de manera preliminar se responsabilizó a la camioneta de la empresa telefónica, la cual presuntamente habría invadido el carril contrario.



La zona del percance fue acordonada en un amplio perímetro lo que afecto el flujo vehicular en este punto.