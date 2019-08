Muere Toni Morrison, Nobel de literatura

Nueva York, NY.

La premio Nobel de literatura Toni Morrison, precursora y gigante de la literatura moderna cuya imaginación desbordante expresada en obras como "Beloved" y "Song of Solomon" ("La canción de Salomón") transformó las letras estadounidenses, falleció. Tenía 88 años.

Morrison murió el lunes por la noche en el Centro Médico Montefiore en Nueva York. Su familia dijo en un comunicado distribuido por la editorial Alfred A. Knopf que padeció una breve enfermedad.

"Toni Morrison falleció serenamente anoche rodeada por familiares y amigos", dijo la familia. "Fue una madre, abuela y tía extremadamente cariñosa que disfrutaba estar con su familia y amigos. Escritora consumada que amaba la palabra escrita, ya fuera la suya, la de sus estudiantes u otros, leía con voracidad y estaba mayormente en casa cuando escribía".

Pocos autores surgieron con un estilo tan rápido y espectacular. Tenía casi 40 años cuando se publicó su primera novela, "The Bluest Eye" ("Ojos azules"). Para sus 60, tras apenas seis novelas, se había convertido en la primera mujer negra en recibir el Nobel de literatura en 1993, cuando la Academia Sueca la elogió por su "fuerza visionaria" y por indagar en el "lenguaje mismo, un lenguaje que ella quiere liberar" de las categorías de blanco y negro. En el 2019 fue objeto de un aclamado documental, "Toni Morrison: The Pieces I Am".