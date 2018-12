Muere testigo en caso Odebrecht-Colombia

De acuerdo con el diario El Tiempo, Merchán estaba desaparecido desde el 24 de diciembre. Las autoridades no han confirmado la causa de muerte.

Merchán, funcionario durante la gestión del ex Mandatario Juan Manuel Santos (2010-2018), había sido invitado por la defensa del ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, para declarar a su favor durante el proceso que sigue por presuntos sobornos emitidos por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obra pública.



El ex funcionario es el segundo testigo del caso Odebrecht en Colombia que es hallado muerto en circunstancias inusuales.



En noviembre, Jorge Enrique Pizano, quien supervisó una obra ligada a Odebrecht y había denunciado irregularidades, fue hallado muerto en su hogar por un presunto infarto.



Días después, el hijo de Pizano, Alejandro, visitó la casa de su padre, bebió de una botella que estaba en el escritorio y terminó muerto por envenenamiento accidental con cianuro.



La muerte del hijo levantó cuestionamientos sobre si el testigo también había sido envenenado. La Fiscalía de Colombia abrió una indagatoria por el caso y reafirmó que Pizano padre murió por un infarto, aunque no se explicó la presencia de la botella con cianuro en su casa.



Tras el caso, la Suprema Corte de Colombia ordenó elegir a un fiscal especial para encargarse de la investigación de Odebrecht.



Según la Fiscalía general, la empresa brasileña habría pagado hasta 100 mil millones de dólares en sobornos en el país a cambio de contratos de obra pública, al menos desde 2009.