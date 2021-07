Muere su padre tras recibir vacuna

"Se vacunó, se enfermó y se nos fue", escribió Madrid en la red social. "Hoy leí una cifra. Pero mi papá no es una cifra, aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo".

Madrid, señaló en otras publicaciones que el pasado 26 de febrero acompañó a su papá a que le pusieran la vacuna Sputnik V. Sin embargo, señaló, después de cinco horas su salud empeoró.

"Estaba sano. De pronto perdió la vista, de lo mejor que tenía, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. ¿Qué no es lo que dicen los que saben? Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió", señaló.

"Cuando los paramédicos del 911, unos seres humanos increíbles, ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: ´no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro´. Escribo esto solo para que se sepa que el estaba bien, lo vacunaron y se cayó. ¿Que esta pasando?".