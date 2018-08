Muere por sobredosis

Ciudad de México

Kyle Pavone, vocalista de We Came as Romans falleció a los 28 años, después de estar hospitalizado por más de una semana debido a una sobredosis.

El hecho lo dio a conocer la banda metalera a través de sus redes sociales.

Hoy la música perdió otra gran estrella... La trágica pérdida de Kyle llegó demasiado temprano en su vida y la de sus compañeros de banda", escribieron.

El grupo We Came as Romans se formó en 2005 en Troy, Míchigan.