Muere Sally Kellerman

Sally Kellerman, la actriz nominada a un Oscar que interpretó a Margaret "Hot Lips" Houlihan en la película de 1970 "MASH" ("M.A.S.H.") de Robert Altman, falleció por insuficiencia cardíaca en su casa en el área de Woodland Hills en Los Ángeles el jueves, dijo su manager y publicista, Alan Eichler. Tenía 84 años.

Kellerman tuvo una carrera de más de seis décadas en el cine y la televisión. Interpretó a una profesora universitaria de la que se enamora el estudiante interpretado por Rodney Dangerfield en la comedia de 1986 "Back to School" ("De vuelta al colegio"). Y apareció en múltiples películas de Altman, entre ellas "Brewster McCloud" ("El volar es para los pájaros") de 1970, "The Player" ("Las reglas del juego") de 1992 y "Ready to Wear" (" Pret-a-porter", o "Caprichos de la moda") de 1994.

Pero su papel más memorable fue el de la mayor Houlihan, una enfermera del ejército estricta que es víctima de las bromas pesadas de un grupo de médicos revoltosos durante la Guerra de Corea en la comedia militar "MASH".