Muere Roberto "Puck" Miranda, actor de "Rebelde"

El actor y director teatral Roberto "Puck" Miranda, quien interpretó al papá de Christian Chávez en la telenovela "Rebelde", falleció este viernes por causas aún desconocidas.

La ANDA y ANDI confirmaron la noticia a través de sus redes sociales y la actriz y cantante Alejandra Ávalos lamentó su partida.Compañero de actuación de @JoseJoseOficial y mío en la película Perdóname todo. Mi más sentido pésame a la familia y amigos", escribió Ávalo en su cuenta de twitter.

"Puck" Miranda comenzó su carrera en 1983 como parte del llamado cine de ficheras mexicanos con Las modelos de desnudos, protagonizada por Andrés García y Sasha Montenegro, a la que siguió Las perfumadas, con Alberto Rojas.

Lo negro del Negro, acerca de quien fuera jefe de la policía capitalina en los 80's, Arturo Durazo Moreno y la comedia Cándido Pérez, especialista de señoras, versión cinematográfica de la serie televisiva liderada por Jorge Ortiz de Pïnedo, formaron parte de su filmografía.

Fue director de la compañía teatral Candilejas en la cual sus alumnos lo recuerdan como alguien agradable para convivir. "Alguien a quien le aprendí mucho", indicó el usuario "Tejuinense" en twitter.

El sobrenombre de "Puck" lo tomó de la obra Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, personaje imaginario, duende el bosque.

"Hace como 40 kilos de eso era muy delgado, muy jovencito y por eso se me dio el personaje para la compañía titular de Bellas Artes y de ahí me comenzaron a conocer como el Puck y sin yo preguntarlo, cuando ingreso a la ANDA como actor profesional me dan mi credencial con mi nombre verdadero, Roberto López Miranda, y nombre artístico Puck Miranda", recordó en una entrevista para el canal Cine Mexicano en youtube.

En "Rebelde" interpretó a Cosme Méndez, padre de Giovanni Méndez, encarnado por Christian Chávez.

Hasta el momento ningún actor de la agrupación RBD se ha pronunciado acerca del fallecimiento.

La Chilindrina en apuros, Cómplices al rescate, Las verduleras del amor y Dos policías con suerte integran la lista de más de 40 producciones en las que colaboró.