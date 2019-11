Muere Robert Norris, primera imagen de los cigarros Marlboro

El actor Robert Norris, un rostro que se hizo popular por haberse convertido en la primera imagen del guapo vaquero que promovió durante 12 años la marca de cigarrillos Marlboro, falleció el pasado 3 de noviembre a los 90 años en su hogar en Colorado Springeld, se informó este sábado.

La foto de Norris, con su inseparable sombrero de vaquero y encendiendo un cigarrillo, inundó vallas publicitarias, páginas de revistas y la televisión pero lo que muchos desconocen, es que nunca fumó, como otros que le sucedieron en la campaña y que han muerto por cáncer.

Norris, que nació en Chicago y siempre soñó con ser vaquero, fue descubierto por Publicitas en 1954 cuando vieron una foto en un periódico junto a su amigo, el actor John Wayne, tras lo cual fueron a visitarle en su hogar, el Tee Cross Ranches, donde criaba caballos en Colorado, según señaló su hijo Bobby.

"Salieron de su automóvil, estos tipos con sus trajes a rayas, y se acercaron a papá y le dijeron: "¿Te gustaría estar en comerciales de cigarrillos Marlboro?", recordó en una entrevista a una emisora radial en Clorado, que es reseñada por varios medios.

Sin embargo, Norris les indicó que en ese momento estaba ocupado y les sugirió que si realmente tenían interés, que regresaran la próxima semana. "Regresaron la próxima semana", y el actor se convirtió así en la imagen durante doce años de Marlboro, de la empresa tabaquera más grande del mundo, Phillip Morris.

Bobby recordó además que su padre, que tenía dos varones y dos hijas, les advertía constantemente que no quería que fumaran, esto, hasta que un día uno de ellos le cuestionó: "Si no quieres que fumemos, ¿por qué haces comerciales de cigarrillos". Tras ese incidente Norris acudió a la Phillip Morris y renunció a seguir siendo su imagen porque no quería ser un mal ejemplo para sus hijos. Norris, que fue reemplazado por otros "vaqueros" en la campaña publicitaria que se extendió hasta la década de 1970, quienes sí fumaron y murieron por cáncer, compró un rancho a los 18 años y comenzó la crianza de caballos.