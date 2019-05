Muere quien dio vida a Chewbacca

Ciudad de México.

El más famoso compañero de Han Solo en Star Wars dejó de respirar: Peter Mayhew, quien diera vida al querido Chewbacca en la saga creada por George Lucas murió el 30 de abril a los 74 años y en su casa al norte de Texas, anunciaron sus cuentas oficiales ayer.

Así lo precisó la familia de Mayhew vía Twitter, donde escribieron que el actor encargado de protagonizar al más famoso wookie estuvo acompañado por sus seres queridos al momento de morir. "La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su casa del norte de Texas", escribieron.

DESTACADA ESTATURA

Peter Mayhew trabajaba como asistente en el Hospital King´s College en Londres (1976) cuando el productor de cine Charles Schneer lo encontró y lo contrató gracias a su gran estatura 2.21 metros para hacer la cinta "Simbad y el ojo del tigre". De ahí y aprovechando su altura le llegó su gran oportunidad y la que lo llevara a la inmortalidad: hacer el papel del peludo, amoroso y a la vez malhumorado Chewie en "Star Wars: Episode IV - A New Hope".

El actor se puso el disfraz nuevamente en "Star Wars: Episode V - Empire Strikes Back", para luego aparecer en la última cinta de la trilogía original "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi".

ENFRENTÓ PROBLEMAS DE SALUD

Mayhew volvió a su más famoso papel para "Star Wars: Episodio VII - The Force Awakens", estrenada en diciembre de 2015. Sin embargo, ya no pudo actuar en la última película "Star Wars: Episodio VIII - The last Jedi" debido a sus problemas de salud.

Catapultado por su personaje

Mayhew realizó un sin fin de comerciales vestido del copiloto del Halcón Milenario, Chewbacca, y firmó un sin fin de autógrafos cada vez que era invitado a alguna convención de la saga más importante de todos los tiempos.