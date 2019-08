Muere productor que desafió a Hollywood

Los Ángeles, California

El productor y guionista estadunidense Edward Lewis, quien trabajó en el filme Spartacus, desafió a Hollywood y recibió una nominación al Oscar por Missing, falleció a los 99 años.

Lewis, quien fue un asiduo colaborador de Kirk Douglas y John Frankenheimer, murió el pasado 27 de julio en su casa de Los Ángeles; sin embargo, fue hace unas horas que su hija Susan informó del deceso, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Además de acabar con la caza de brujas de Hollywood al contratar a Dalton Trumbo para el guion de Spartacus (1960), Lewis produjo Seven Days in May (1964), Grand Prix (1966) y Seconds (1966).

Lewis se casó en 1946 con Mildred y juntos colaboraron en la adaptación cinematográfica de The lovable cheat (1949), que supuso su primera producción.